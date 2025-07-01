В Пензе без горячей воды остались жители улицы Калинина

01.07.2025 | 09:05

Во вторник, 1 июля, на улице Калинина в Пензе прорвало надземный трубопровод, по которому подавалась горячая вода. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Специалисты отключили участок, чтобы провести ремонт. Без воды остались 3 дома. Ресурс жителям планируют вернуть в течение этого дня.

Пензенцев попросили быть предельно внимательными: не пытаться пройти или проехать через лужи или льющуюся по дороге горячую воду, не заходить за ограждения зон работ.

Ранее в Сети опубликовали кадры с места прорыва. Струя забила рядом с пешеходной дорожкой.

«Это оросительная система», - прокомментировал видео один из пользователей.