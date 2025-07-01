В Пензе без горячей воды остались жители улицы Калинина

Во вторник, 1 июля, на улице Калинина в Пензе прорвало надземный трубопровод, по которому подавалась горячая вода. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации.
Специалисты отключили участок, чтобы провести ремонт. Без воды остались 3 дома. Ресурс жителям планируют вернуть в течение этого дня.
Пензенцев попросили быть предельно внимательными: не пытаться пройти или проехать через лужи или льющуюся по дороге горячую воду, не заходить за ограждения зон работ.
Ранее в Сети опубликовали кадры с места прорыва. Струя забила рядом с пешеходной дорожкой.
«Это оросительная система», - прокомментировал видео один из пользователей.
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