Общество

Специалисты проверят обоснованность повышения цен на ЖКУ

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С 1 июля в России повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их проиндексировали на 11,9%. Изменение цен проконтролирует ФАС (Федеральная антимонопольная служба России).

В каждом регионе устанавливается свой индекс на основании параметров, утвержденных Правительством РФ. В Пензенской области в этом году он составит 14,5%.

«ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат», - сообщили в ведомстве.

Так, в прошлом году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств. В некоторых регионах после проверки снизили цены на ЖКУ.

Согласно выводам экспертов, темпы индексации тарифов ЖКХ опередят рост средней заработной платы россиян (+6-7% в 2025-м).

Последний раз тарифы на ЖКУ повышались с 1 июля 2024 года. В Пензенской области предельный индекс был установлен в размере 9,6%, а допустимое отклонение от этого значения - 2%.

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