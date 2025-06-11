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Общество

Олег Мельниченко почтил память гвардии старшины Сергея Гринина

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Утром в среду, 11 июня, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вместе с родными, близкими и боевыми товарищами почтил память гвардии старшины Сергея Анатольевича Гринина, посетив Новозападное кладбище Пензы.

К Дню России на его могиле гвардии установили памятник. Надпись на нем гласит: «Гордимся подвигом твоим, ты был бесстрашен и непобедим».

Олег Мельниченко почтил память гвардии старшины Сергея Гринина

«Сергей Анатольевич участвовал в специальной военной операции с первого ее дня. Сослуживцы вспоминают, что его отличали стойкость и смелость решений. Даже получив смертельное ранение, он продолжал командовать закрепляющейся на взятых позициях группой, отражавшей контратаки противника. Свой последний бой старшина Гринин выиграл», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Вдова бойца поблагодарила губернатора за бережное отношение к увековечиванию памяти мужа: он активно включился в процесс создания памятника, а ранее инициировал открытие в краеведческом музее экспозиции, посвященной Сергею Гринину.

Олег Мельниченко почтил память гвардии старшины Сергея Гринина

«Наш долг - бережно хранить память о Герое России, который всю свою жизнь посвятил служению Родине», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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