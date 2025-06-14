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Глас народа

По кладбищу в Богословке вновь бродят лошади

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По кладбищу в селе Богословка Пензенского района вновь бродят лошади. Видеозапись, сделанную 9 июня, прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» возмущенный читатель Александр К.

«Несколько лет подряд табун лошадей ходит по богословскому кладбищу в поисках еды, ломая памятники и ограды на своем пути. На жалобы людей никто не реагирует. Как призвать к ответу владельца лошадей и администрацию? Необходимо установить шлагбаумы или калитки, чтобы на кладбище могли проходить только люди!» - написал мужчина.

На кадрах видно, что кони проходят краем погоста между могильными оградами, а один из них забредает чуть глубже и щиплет траву.

Автор видео назвал происходящее беспределом.

О том, что лошади бродят по местам захоронения, жители Богословки рассказали еще в августе 2023 года. Администрация сельсовета предупредила владельца о последствиях ненадлежащего ухода за животными и сообщила о намерениях выделить деньги на установку ограды в II квартале 2024-го.

В мае прошлого года сельчанка вновь пожаловалась на гуляющих среди могил коней. Судя по новому видео, серьезное препятствие проходу коней на погост так и не появилось.

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