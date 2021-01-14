Белозерцев научил, как надо просить технику у директоров предприятий

14.01.2021 | 12:01

Власти Пензы должны обратиться к руководителям предприятий и организаций с просьбой выделить не только человеческие ресурсы в помощь коммунальщикам, но и технику. Об этом говорилось на оперативном заседании штаба по ликвидации последствий снегопада, состоявшемся в правительстве области в четверг, 14 января.

Предварительно речь шла о том, что к расчистке снега будут привлекаться сотрудники предприятий и организаций. Но требуется еще и дополнительная техника: трактора, машины, самосвалы, погрузчики. А она имеется на предприятиях.

Глава региона обратился к заместителю главы администрации по городским вопросам Пензы Олегу Денисову с вопросом о том, сколько дополнительной техники уже привлечено к работе. Тот доложил: 20 единиц предоставили организации, еще 30 наняли силами МУП «Пензадормост».

«20 единиц - это ни о чем», - махнул рукой губернатор и поделился личным опытом: мэру, его заместителям и главам администраций нужно лично общаться с директорами организаций. Иван Белозерцев рассказал, как в прошлом году обратился к одному из руководителей и выяснил, что тот выделил трактор, как его просили.

«Я спрашиваю: «А сколько есть?» - оказалось, 4 или 5. «А что не выделяешь?» - «Иван Саныч, так никто не спрашивал!» - пересказал диалог губернатор.

Он даже изложил Олегу Денисову алгоритм работы: «У вас и у мэра должен быть перечень предприятий, ФИО руководителя, номер телефона. Звоним: «Иван Иваныч, нужна такая-то техника, ради бога помогите. Иван Иваныч говорит: «Готов помочь!» И вы принимаете решение, сколько нужно самосвалов, сколько погрузчиков, где техника будет работать, что будет убирать. И так по каждому предприятию на протяжении всей недели и в каждом районе».

Также по мнению Белозерцева мэр Пензы и его заместитель должны контролировать работу дополнительной техники на улицах и во дворах. Губернатор пообещал, что сам объедет Пензу, чтобы своими глазами увидеть этот процесс.