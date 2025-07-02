Учения: 3 июля пензенцы получат СМС о беспилотной опасности

В четверг, 3 июля, в Пензенской области пройдут совместные учения служб экстренного реагирования.
С 10:00 начнется рассылка СМС-сообщений о введении режима беспилотной опасности. Они поступят пользователям приложения МЧС России и всем абонентам сотовой связи на территории региона.
СМС будут следующего содержания: «По учению. Внимание! В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», предупредили в областном правительстве.
Через некоторое время придет еще одно сообщение - уже об отмене режима.
«Просьба помнить о том, что тревога учебная, сохранять спокойствие и не впадать в панику», - подчеркнули в правительстве.
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