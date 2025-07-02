Учения: 3 июля пензенцы получат СМС о беспилотной опасности

02.07.2025 | 17:43

В четверг, 3 июля, в Пензенской области пройдут совместные учения служб экстренного реагирования.

С 10:00 начнется рассылка СМС-сообщений о введении режима беспилотной опасности. Они поступят пользователям приложения МЧС России и всем абонентам сотовой связи на территории региона.

СМС будут следующего содержания: «По учению. Внимание! В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», предупредили в областном правительстве.

Через некоторое время придет еще одно сообщение - уже об отмене режима.

«Просьба помнить о том, что тревога учебная, сохранять спокойствие и не впадать в панику», - подчеркнули в правительстве.