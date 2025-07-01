Нужно ли закрывать дверцу стиральной машины?

01.07.2025 | 13:57

Вопрос от интернет-пользователя

Подруга никогда не закрывает дверцу стиральной машины. Правильно ли она делает?

Ответ специалиста

Когда стиральная машина не используется, лучше оставлять дверцу немного приоткрытой. Это поможет барабану и резинкам просушиться и предотвратит образование плесени.

Также приоткрытая дверь позволяет машине проветриваться, не допуская появления неприятных запахов.

Кроме того, для циркуляции воздуха рекомендуется держать выдвинутым лоток для порошка.

Однако, если в доме есть дети или животные, дверцу могут повредить, поэтому стоит быть внимательнее.