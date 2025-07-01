Нужно ли закрывать дверцу стиральной машины?

Вопрос от интернет-пользователя
Подруга никогда не закрывает дверцу стиральной машины. Правильно ли она делает?
Ответ специалиста
Когда стиральная машина не используется, лучше оставлять дверцу немного приоткрытой. Это поможет барабану и резинкам просушиться и предотвратит образование плесени.
Также приоткрытая дверь позволяет машине проветриваться, не допуская появления неприятных запахов.
Кроме того, для циркуляции воздуха рекомендуется держать выдвинутым лоток для порошка.
Однако, если в доме есть дети или животные, дверцу могут повредить, поэтому стоит быть внимательнее.
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