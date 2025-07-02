3 июля жителей Пензенской области ждет дождливый день

02.07.2025 | 22:00

В четверг, 3 июля, пензенцев ждет еще один дождливый и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух разогреется до +19...+24. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 12 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, местами возможны кротковременный дождь и гроза.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что в первую рабочую неделю июля территория Пензенской области останется во власти атмосферных фронтов.

«Периодически будут идти дожди различной интенсивности, в отдельные дни - с грозой и порывистым ветром. При этом сохранится пониженный температурный режим», - отметила она.

3 июля в народном календаре - Мефодий Перепелятник. Примета гласила: если день окажется ненастным, то и следующие 40 будут дождливыми.