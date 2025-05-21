Губернатор рассказал об обновлении автопарка ЖКХ

21.05.2025 | 16:27

В Пензе и районах области с 2022 года идет масштабное обновление ЖКХ-автопарка. О последних приобретенных машинах рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«На улицах Заречного работает дорожный каток. Его приобрели на сэкономленные от конкурсных процедур средства. Кроме этого, с начала года в ЗАТО уже поступили 3 единицы коммунальной техники, закупленные на условиях софинансирования из областного бюджета. Также купили машину для п. Лунино, планируем приобрести еще 3», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях в среду, 21 мая.

В 2022 году было закуплено более 90 единиц техники: 68 - для Пензы, остальные - для районов.

В 2023-м приобрели 51 коммунальную машину. Технику распределили между Пензой, Сердобском, Нижним Ломовом, Никольском и Иссой.

В 2024-м оплатили еще 14 машин, их отправили в Колышлей, Нижний Ломов, Пензу и Заречный.

«Главное - чтобы жители Пензенской области видели результат: чистоту и порядок на улицах, благоустроенные общественные пространства, ухоженные парки и скверы», - обозначил цель Олег Мельниченко.