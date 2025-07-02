В Шемышейке появился памятник бойцам СВО

02.07.2025 | 18:39

В Шемышейке открыли памятник героям специальной военной операции.

Мемориал установлен в парке им. В. И. Ленина. На плитах выгравировано более 60 имен.

«Этот монумент - знак глубокой признательности всем жителям региона, своим защитникам, которые выполнили долг перед страной», - сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

1 июля в Кузнецке стартовал творческий конкурс на лучший эскизный проект мемориала, посвященного героям специальной военной операции.

Его разместят в сквере на улице Ленина. 8 мая там торжественно открыли памятный знак на месте будущего объекта.