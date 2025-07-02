В Пензенской области пополнился список опасных водоемов

02.07.2025 | 16:00

В региональном управлении Роспотребнадзора отчитались о результатах исследования проб воды, отобранных в водоемах Пензенской области. В список пляжей, где не рекомендуется купаться, попал еще один.

По состоянию на среду, 2 июля, вода не отвечает нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:

- на ГПЗ-24 в Пензе (территория затона Старой Суры);

- на Светлой Поляне (река Вядя);

- в селе Засечном Пензенского района;

- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);

- на Барковке в Пензе (озеро Красный Куст);

- в селе Засечном Пензенского района (Русеевский);

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);

- в пензенских Ахунах (Кордон Студеный);

- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);

- в поселке Евлашево Кузнецкого района;

- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);

- в селе Юлово Городищенского района;

- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в поселке Полевом Бессоновского района (база отдыха «Вольный).

Санитарно-химическим нормам не отвечает вода в пруду в поселке Евлашево Кузнецкого района.

Ранее в списке были 19 пляжей - туда не входила база отдыха «Вольный» в Бессоновском районе.

Также специалисты взяли пробы почв с пляжей. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям по-прежнему не соответствуют зона отдыха на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и пляж на Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).