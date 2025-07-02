У павильона на остановке «Коллаж» появится крыша из профлиста

02.07.2025 | 17:34

Пензенцы в дождливую погоду испытывают неудобства на остановке «Коллаж» на проспекте Строителей. Им не хватает крыши.

На проблему пожаловалась пензячка в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

«Вот в такую погоду вас сюда, начальников, всех выставить ждать транспорт под дождем», - заявила она.

Ей ответили представители администрации Пензы. Они сообщили, что с собственником уже провели переговоры, определен подрядчик, который отремонтирует остановку.

«В планах работ - пескоструйная обработка металлоконструкций остановочного павильона, обеспыливание, обезжиривание металлоконструкций, безвоздушная покраска, монтаж кровли объекта из профлиста», - сообщили в мэрии.

Закончить ремонт должны летом.

Пензенцы и раньше просили привести остановку в нормальный вид. В мае представитель управления ЖКХ пояснил, что такой возможности нет.