Смертность пензенцев от сахарного диабета за 5 лет выросла на 70%

03.07.2025 | 09:12

В Пензенской области смертность населения от сахарного диабета за 5 лет увеличилась на 70,7%. В 2024-м от заболевания скончались 763 человека.

В 2023-м показатель был меньше - 703 человека. В 2022-м от этой болезни умерли 359 жителей региона, в 2021-м - 351, в 2020-м - 471, следует из программы борьбы с сахарным диабетом, размещенной на сайте областного правительства.

В 18 районах региона показатель смертности от диабета превысил среднеобластной (62,0 на 100 000 населения). Наибольший коэффициент зарегистрировали в Тамалинском (135,2), Иссинском (134,0), Лопатинском (133,4) районах.

В Пензе скончались 262 человека, в Кузнецке - 37, в Заречном - 23.

«В 2024 году смертность среди женщин от сахарного диабета в 1,7 раза превысила показатель смертности среди мужчин», - отмечается в отчете.

Наиболее часто к гибели пациентов с сахарным диабетом приводят такие осложнения, как острые сердечно-сосудистые нарушения (47,7% умерших от этого заболевания в 2024-м). На втором месте - нарушения периферического кровообращения (11,6%), на третьем - патологии почек (9,4%).