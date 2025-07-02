В Пензенской области готовятся к сезону охоты на кабана

02.07.2025 | 20:57

В среду, 2 июля, в Пензенской области стартовала выдача разрешений на добычу кабана в общедоступных охотничьих угодьях.

Получить документ можно по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10.

Кроме того, разрешения оформляют у охотинспекторов в районах области, в МФЦ и через портал государственных услуг, напомнили в региональном минлесхозе.

Через «Госуслуги» также можно уплатить госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира.

Сезон добычи кабана в регионе откроется 1 августа. Охотников призывают соблюдать правила и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.