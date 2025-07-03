Общество

Эксперт: Детям не стоит есть ранние арбузы и дыни

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Детям нежелательно давать ранние арбузы и дыни из-за ускоренной технологии выращивания. Применяемые при этом азотные удобрения растения усваивают в нитратной форме.

Об опасности таких плодов в беседе с «Известиями» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов. По его словам, детям до трех лет допустимо давать лишь небольшие кусочки в качестве лакомства.

Ранние арбузы и дыни могут содержать предельно допустимый уровень нитратов. Если употреблять их в больших количествах, это может привести к расстройству желудка, аллергии, повышению температуры тела.

«Если в организме взрослого человека есть ферменты, разлагающие нитраты, то у детей эти ферменты либо не вырабатываются, либо вырабатываются в недостаточном количестве. То есть для взрослых такие дыни или арбузы не опасны, а вот детям их употреблять нежелательно, разве что в минимальных количествах», - пояснил эксперт.

Он предупредил: определить, не превышен ли в арбузе или дыне уровень нитратов, в обычных условиях невозможно. Это делают специалисты в оборудованной лаборатории.

Безопаснее всего покупать дыни и арбузы в сезон. Их выращивают в открытом грунте с минимальным использованием азотных удобрений, следовательно содержание нитратов в них тоже невелико.

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Источник — фото pxhere.com
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