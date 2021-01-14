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Общество

На расчистку снега выйдут работники организаций и предприятий

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На оперативном заседании штаба по ликвидации последствий снегопада, состоявшемся в правительстве Пензенской области в четверг, 14 января, шла речь о том, что сотрудники предприятий и организаций выйдут на помощь работникам коммунальных служб.

Губернатор Иван Белозерцев акцентрировал внимание собравшихся на том, что усилий дорожников, в том числе техники, не хватает.

«В связи с этим поручаю министрам, начальникам управлений и служб правительства ПО, главам муниципальных образований сегодня и завтра выделить до 25% сотрудников, которые будут оказывать помощь работникам коммунальных служб. Главам городов и муниципальных образований провести соответствующую работу с руководителями хозяйствующих субъектов», - поставил задачу Иван Белозерцев.

По его словам, в экстремальных ситуациях жители Пензенской области всегда с пониманием подходили к такому решению проблемы.

Губернатор особое внимание обратил на то, что все помощники должны быть обеспечены инвентарем и не простаивать без дела.

«В руках у человека должна быть лопата, а перед ним поставлена задача - что именно нужно убрать», - конкретизировал глава региона.

Ранее он обозначил наиболее значимые направление работы: расчистка магистральных дорог из Пензы в райцентры, оттуда - к населенным пунктам, а также обеспечение доступа граждан к социально значимым объектам: детсадам, школам, больницам, поликлиникам, роддомам, почтовым отделениям, банкам, магазинам.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Чтобы сотрудники хозяйствующих субъектов взяли лопаты, им еще нужно доехать до работы. Но ничего не едет, ибо не чищено.

Гость||

Выходите, Ивaн.

Гость||

Губернатор Иван Белозерцев акцентрировал внимание собравшихся на том, что усилий дорожников, в том числе техники, не хватает.

Хде она затерялась.Иван?

Имя: Гость
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