Общество

В Кузнецке 62 пары получили сертификаты на медобследование

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В Кузнецке с начала 2025 года 62 пары, официально оформившие свои отношения, получили «Сертификаты здоровья молодоженов». Их выдают вместе со свидетельствами о заключении брака.

В течение года супруги могут пройти бесплатное медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На приеме врачи дадут необходимые рекомендации, связанные с зачатием ребенка.

Ситуацию обсудили в администрации Кузнецка на заседании совета по демографической политике, делам семьи, материнства, отцовства и детства в среду, 2 июля.

Глава города Сергей Златогорский призвал подчиненных делать ставку на воспитательный аспект и активнее включаться в работу по пропаганде успешных семей как примера для подражания.

«По его мнению, уже с детского сада, школы нужно ориентировать детей на семейные ценности, важна инициатива и от педагогов, и от медицинского сообщества по пропаганде здорового образа жизни и созданию семьи», - отметили в пресс-службе мэрии.

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