Циклон, принесший прохладу в Пензенскую область, угасает

03.07.2025 | 08:47

Метеорологи центра погоды «Фобос» порадовали прогнозом жителей Пензенской области, ожидающих возвращения настоящих летних температур.

Согласно выводам синоптиков, циклон «Корнелиус», который принес осеннее ненастье на большую часть Русской равнины, достиг заключительной стадии своего развития. Ожидается, что с четверга, 3 июля, он начнет угаснет.

Пик интенсивных осадков Пензенская область прошла.

«Атмосферные процессы сейчас находятся на переломе: с запада «Корнелиуса» теснит малооблачный очаг высокого давления. Это азорский антициклон. В ближайшее время его стараниями погода на Русской равнине начнет улучшаться, и температура пойдет вверх», - пообещали синоптики.

В Пензенской области днем воздух станет прогреваться до +22…+27 градусов. В регионе ожидается переменная облачность.