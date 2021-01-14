Белозерцев - чиновникам о кладбищах: Не дай бог дороги не расчистите

14.01.2021 | 12:56

В четверг, 14 января, на совещании в региональном правительстве, посвященном борьбе с последствиями обильного снегопада, губернатор Иван Белозерцев напомнил об уборке кладбищ.

«Люди уходят из жизни. Мы обязаны сделать все, чтобы проводить человека в последний путь достойно, - подчеркнул он и обратился к главам муниципальных образований: - Не дай бог дороги не расчистите».

По его мнению, это такая же серьезная задача, как и освобождение от снега других территорий.

Тема получила актуальность после случая на Новозападном кладбище. 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, на которой видно, что после снегопада работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб ветерана пришлось везти к могиле на санках.

Информация дошла до губернатора Ивана Белозерцева, который раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюро», распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека».

Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание заместителю главы по ЖКХ. В свою очередь, Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

29 декабря администрация Пензы расторгла трудовой договор с врио директора МУП «Спецбюро» Любовью Курамшиной. Исполняющим обязанности руководителя ритуальной организации стал Александр Царев.