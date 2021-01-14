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Общество

Белозерцев - чиновникам о кладбищах: Не дай бог дороги не расчистите

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В четверг, 14 января, на совещании в региональном правительстве, посвященном борьбе с последствиями обильного снегопада, губернатор Иван Белозерцев напомнил об уборке кладбищ.

«Люди уходят из жизни. Мы обязаны сделать все, чтобы проводить человека в последний путь достойно, - подчеркнул он и обратился к главам муниципальных образований: - Не дай бог дороги не расчистите».

По его мнению, это такая же серьезная задача, как и освобождение от снега других территорий.

Тема получила актуальность после случая на Новозападном кладбище. 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, на которой видно, что после снегопада работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб ветерана пришлось везти к могиле на санках.

Информация дошла до губернатора Ивана Белозерцева, который раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюро», распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека».

Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание заместителю главы по ЖКХ. В свою очередь, Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

29 декабря администрация Пензы расторгла трудовой договор с врио директора МУП «Спецбюро» Любовью Курамшиной. Исполняющим обязанности руководителя ритуальной организации стал Александр Царев.

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penzainform.ru||

В четверг, 14 января, на совещании в региональном правительстве, посвященном борьбе с последствиями обильного снегопада, губернатор Иван Белозерцев напомнил об уборке кладбищ.

«Люди уходят из жизни. Мы обязаны сделать все, чтобы проводить человека в последний путь достойно, - подчеркнул он и обратился к главам муниципальных образований: - Не дай бог дороги не расчистите».

По его мнению, это такая же серьезная задача, как и освобождение от снега других территорий.

Тема получила актуальность после случая на Новозападном кладбище. 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, на которой видно, что после снегопада работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб ветерана пришлось везти к могиле на санках.

Информация дошла до губернатора Ивана Белозерцева, который раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюро», распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека».

Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание заместителю главы по ЖКХ. В свою очередь, Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

29 декабря администрация Пензы расторгла трудовой договор с врио директора МУП «Спецбюро» Любовью Курамшиной. Исполняющим обязанности руководителя ритуальной организации стал Александр Царев.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

А что, он куда-то собрался?

Гость||

это самое главное, молодец губернатор!

Гость||

Утром,сама около дома в 9-00 снег отчистила,сейчас мусор хотела вынести,снега поколено!!

Гость||

такое ощущение что это сегодня основное направление деятельности области, стратегические предприятия типо

Гость||

Бог вроде с большой буквы велели писать. А то получится разжигание.

Гость||

Пральна - живые и сами дойдут, а покойникам не все равно - им надо почистить в первую очередь

Гость||

Ну седня будут фотки гроба на санях? Директор спецпердприятия может собирать манатки? Или не для того назначали?

Гость||

Гость писал(a):

Или не для того назначали?
Верно подмечено

Гость||

сегодня без санок можно гробы меж рядов гонять,как бобслейные сани.погода шепчет.

Гость||

Подсветки пожалуйста в Спутнике,как проезжает "Метро" пешеходные переходы.

Имя: Гость
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