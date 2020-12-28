Иван Белозерцев отреагировал на сообщение о перевозке гроба на санках

28.12.2020 | 15:05

Губернатор Иван Белозерцев отреагировал на сообщение в соцсетях об инциденте на Новозападном кладбище.

Пост в соцсети «ВКонтакте» появился в воскресенье, 27 декабря. Автора возмутили нерасчищенные дороги в месте захоронения. Из-за снежных завалов гроб пришлось везти к могиле на санках.

«21-й век! Донесите информацию до руководства ритуального агентства или кладбища. У нас отец инвалид, даже к гробу подойти не смог, так как все занесено было. За что мы платим такие деньги? Хоть бы центральную аллею расчистили, позорники», - написала интернет-пользовательница.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и МУП «Спецбюро»

«Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет. И я понимаю людей, понимаю их боль», - констатировал Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека». Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание замглавы по ЖКХ.

Иван Белозерцев потребовал взять под особый контроль состояние дорог, тротуаров у социально важных объектов, кладбищ, чтобы создать комфортную среду для пензенцев.

«Нужны не отговорки, а реальные действия», - резюмировал глава региона.