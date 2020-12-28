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Общество

Иван Белозерцев отреагировал на сообщение о перевозке гроба на санках

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Губернатор Иван Белозерцев отреагировал на сообщение в соцсетях об инциденте на Новозападном кладбище.

Пост в соцсети «ВКонтакте» появился в воскресенье, 27 декабря. Автора возмутили нерасчищенные дороги в месте захоронения. Из-за снежных завалов гроб пришлось везти к могиле на санках.

«21-й век! Донесите информацию до руководства ритуального агентства или кладбища. У нас отец инвалид, даже к гробу подойти не смог, так как все занесено было. За что мы платим такие деньги? Хоть бы центральную аллею расчистили, позорники», - написала интернет-пользовательница.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и МУП «Спецбюро»

«Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы – и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет. И я понимаю людей, понимаю их боль», - констатировал Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека». Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание замглавы по ЖКХ.

Иван Белозерцев потребовал взять под особый контроль состояние дорог, тротуаров у социально важных объектов, кладбищ, чтобы создать комфортную среду для пензенцев.

«Нужны не отговорки, а реальные действия», - резюмировал глава региона.

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Источник — фото instagram.com/chp_penza
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Гость||

Россия-Пенза. 21 век!!!

Гость||

Да уж кладбище самая комфортная среда для пензенцев.

Гость||

когда приходить за комфортной средой на кладбище?

Гость||

А в остальных местах города всё прекрасно со снегом?

Гость||

На аналогичное с восточного кладбища он тоже реагировать будет? Или быдло там пускай как хочет, так и тягает своих покойников...

Гость||

Нужны не отговорки, а реальные действия»

Действуй,меняй руководство, онизаплату получают?За что?....(одна болтавня)

Гость||

Гость писал(a):

Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.
Это точно.

Гость||

а центр города везде почищен?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.

Это точно.

Как это правильно...

Гость||

Надо было на снегоходе. Как МЧС людей эвакуирует пострадавших.

Гость||

Гость писал(a):

Что ему дождь - от него не убу
Бла-бла-бла

Гость||

они припухли эти конторы, получают много, больше гораздо больше среденего а их работа тут как раз открылась

Гость||

Заслуженного человека...Вот так.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев отреагировал на сообщение в соцсетях об инциденте на Новозападном кладбище
Как это "по губернаторски"-вовремя отреагировать!!!

Гость||

Гость писал(a):

а их работа тут как раз
А что не так с их работою?

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123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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