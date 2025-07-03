Как часто нужно менять постельное белье?

03.07.2025 | 12:48

Вопрос от интернет-пользователя

Меняю постельное белье как придется - когда почувствую, что пора. А как правильно?

Ответ специалиста

Постельное белье рекомендуется менять в среднем раз в неделю, однако регулярность зависит от нескольких факторов.

В жаркую погоду нужно перестилать кровать чаще, ведь из-за потоотделения на белье накапливается грязь. Сменить его лучше, как только появится запах.

Людям с заболеваниями (например, при ОРВИ) стоит менять белье раз в 3 дня, чтобы не допустить размножения бактерий.

Владельцам домашних животных, позволяющим питомцам спать на кровати, нужно перестилать ее по мере загрязнения белья.

Стоит отметить, что многое зависит от личных предпочтений каждого. Если вам кажется, что белье уже перестало быть чистым, смените его.