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Общество

Пассажирские перевозки: в Пензе проведут аудит магистральной сети

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В среду, 6 января, на совещании в региональном правительстве обсудили реформирование сферы общественного транспорта в Пензенской городской агломерации.

В планах - разработать проект новой комплексной схемы организации регулярных перевозок населения. Заниматься этим будет специально созданное ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Участники совещания обсудили кадровое и организационное обеспечение функционирования учреждения и участие в проекте автотранспортных перевозчиков региона», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев поручил провести аудит магистральной сети.

«Нужно разумно подойти, поставить четкие задачи. Все это мы делаем в том числе и для того, чтобы избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте», - подчеркнул он.

На итоговой пресс-конференции 29 декабря мэр Пензы Андрей Лузгин, отвечая на вопрос о судьбе троллейбусов, заявил, что предлагается сохранить их, но изменить маршруты.

По его словам, продумываются варианты, как организовать движение электротранспорта, создав для него выделенные полосы, к примеру, на улицах Суворова, Кирова и Калинина. Это возможно, если сделать движение односторонним.

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.

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Гость||

В городе должен быть Единый Муниципальный Перевозчик ,который должен работать напрямую ,любые субподряды в общественных перевозках должны быть запрещены. Средства контроля общественного транспорта должны быть исключительно государственные и ни каких частников ,сейчас они на 100 % в руках альянса Дилижанс-Автокомбинат ,т.е. семейств Фоминых, Тюгаевых, Джураевых.

Гость||

Умышленно сделают троллейбусы экономически невыгодными. Долой Белозерцева и Лузгина!

Гость||

Леонид Корнилов

10 сен 2013

ПУТИНТИДА

У глубинки стоптаны ботинки:

Голодранцы – веси, города.

Бедствуют товарищи в глубинке.

Барствуют в столице господа.

Скопище московской подноготной.

Лежбище гниющей головы.

Кучка политических животных

Греется на солнышке Москвы.

Атлантида Крымска и Амура.

У народа – горе через край.

И спасает собственную шкуру

На ТВ кремлёвский дед Мазай.

Сплющив губы канцелярской скрепкой,

Он опять с три короба наврал.

А из Лондона лужковской кепкой

Машет тот, кто всё уже украл.

Власть олигархической заначки.

Государственный чиновный клоп.

А народу – жалкие подачки.

И цветы – Отечеству на гроб.

«Господа», реально вы не правы.

Выбить бы под вами табурет!..

Нет страны, империи, державы,

Потому столицы тоже нет.

Сожраны с рублёвским аппетитом,

Залиты барвихинской слюной.

И цунами мутной путинтиды

Катится над бывшею страной.

И стоит в трагическом бессилье,

Горбясь от бетона и стекла,

Над могилой путинской России,

Как надгробный памятник, Москва.

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