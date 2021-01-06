Пассажирские перевозки: в Пензе проведут аудит магистральной сети

06.01.2021 | 11:11

В среду, 6 января, на совещании в региональном правительстве обсудили реформирование сферы общественного транспорта в Пензенской городской агломерации.

В планах - разработать проект новой комплексной схемы организации регулярных перевозок населения. Заниматься этим будет специально созданное ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Участники совещания обсудили кадровое и организационное обеспечение функционирования учреждения и участие в проекте автотранспортных перевозчиков региона», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев поручил провести аудит магистральной сети.

«Нужно разумно подойти, поставить четкие задачи. Все это мы делаем в том числе и для того, чтобы избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте», - подчеркнул он.

На итоговой пресс-конференции 29 декабря мэр Пензы Андрей Лузгин, отвечая на вопрос о судьбе троллейбусов, заявил, что предлагается сохранить их, но изменить маршруты.

По его словам, продумываются варианты, как организовать движение электротранспорта, создав для него выделенные полосы, к примеру, на улицах Суворова, Кирова и Калинина. Это возможно, если сделать движение односторонним.

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.