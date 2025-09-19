Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|16:56
Общество

В Пензе на время изменят маршруты общественного транспорта

В связи с проведением земляных работ на участке ул. Суворова (от пересечения с Московской до пересечения с Чехова) с 20:00 пятницы, 19 сентября, до 24 сентября (до окончания работ) будут внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.



Маршрутки № 4, 5, 29, 77, автобусы № 54, 66 и троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Кирова будут направлены по улицам Бакунина - Володарского - Суворова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Автобусы № 82С при движении в прямом направлении с ул. Суворова поедут по Володарского - Бакунина - Чехова - Суворова и далее по маршруту. При движении в обратном направлении с улицы Кирова они направятся по Бакунина - Володарского - Суворова и далее по маршруту.

Маршрутки № 9к, 20, 80 при движении в прямом направлении с ул. Октябрьской проследуют по Московской - Долгова - Чехова - Суворова и далее по маршрутам. При движении в обратном направлении с улицы Чехова они поедут по Суворова - Урицкого - Долгова - Московской - Октябрьской и далее по маршрутам.

Маршрутки № 10 с улицы Суворова направятся по Володарского - Бакунина - Чехова - Суворова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Маршрутки № 25 с улицы Суворова проследуют по Володарского - Бакунина - Чехова - Бакунина - Володарского - Суворова и далее по маршруту в обратном направлении.

Автобусы № 165 с ул. Чехова поедут по Суворова - Урицкого - Долгова - Московской – Октябрьской и далее по маршруту.

Автобусы № 101 при движении в прямом направлении с ул. Восточной направятся по Долгова - Московской - Суворова и далее по маршруту. При движении в обратном направлении с улицы Октябрьской они проследуют по Московской - Долгова - Чехова - Суворова и далее по маршруту.

Автобусы № 103 при движении в прямом направлении с ул. Урицкого поедут по Долгова - Московской - Суворова и далее по маршруту. При движении в обратном направлении с улицы Октябрьской они пойдут по Московской - Долгова - Чехова - Суворова и далее по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров в общественный транспорт в районе остановки «Центральный рынок» (ул. Чехова), из схем движения которых она исключена, будет осуществляться в районе дома № 70 на ул. Кирова (направление от Центрального рынка) и в районе дома № 48 на ул. Бакунина.

Источник — фото 2 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
