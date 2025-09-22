В Пензе наказали водителя маршрутки, проехавшего по тротуару

22.09.2025 | 19:03

В Пензе привлекли к ответственности 38-летнего водителя маршрутки, который 15 сентября проехал по тротуару на улице Суворова.

Ранее в Сети появилась запись, на которой видно, как маршрутка объезжает спереди стоящий автомобиль и 2 колесами попадает на пешеходную часть дороги.

Инспекторы вычислили водителя, он признал вину.

«В отношении него был составлен административный материал. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей», - рассказали в областной ГАИ.

