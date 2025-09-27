ДТП с Jaguar на ул. Кустанайской унесло жизнь женщины

27.09.2025 | 10:08

В пятницу, 26 сентября, на улице Кустанайской (Пенза-II) случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Jaguar.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в Сети. От удара кузов машины покорежило, ее вынесло за пределы дороги.

По предварительным данным, авария произошла в 13:00. 54-летний водитель Jaguar не справился с управлением и врезался в бордюрный камень. Автомобиль, съехав с дороги, опрокинулся, рассказали в областной ГАИ.

В ДТП пострадали водитель и его 54-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их. Впоследствии женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии, проводится проверка.