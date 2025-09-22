Экипаж Superjet увидел фантомные метки в небе над Пензой

22.09.2025 | 10:18

Экипаж самолета Superjet, следовавшего из Сочи в Пензу, на подлете к пункту назначения увидел множество фантомных меток.

При заходе на посадку сработала система TCAS, предупреждающая о возникновении риска столкновения воздушных судов на удалении от 20 до 10 километров. При этом других объектов поблизости не было.

Посадка прошла благополучно, после приземления в пензенском аэропорту экипаж доложил о случившемся. Это было в 4:03 17 сентября, сообщил телеграм-канал Аviaincident.

Фантомные метки - ложные цели, отображающиеся на радарах, но не существующие в реальном пространстве. Они не представляют угрозы, но требуют тщательного анализа.

Появление таких сигналов может быть связано с помехами от наземных радиолокационных станций, сбоями в работе бортового оборудования или атмосферными явлениями (сильной грозой, турбулентностью, стаями птиц).