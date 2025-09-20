В Кузнецком районе опрокинулся Nissan, погибла женщина

20.09.2025 | 14:50

В пятницу, 19 сентября, на трассе М-5 в Кузнецком районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 3:20 на 724-м километре дороги, недалеко от села Старый Кряжим, 64-летний водитель Nissan Note врезался в препятствие. Машина опрокинулась.

75-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии.

Водителя и находившуюся в салоне 78-летнюю женщину медики госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщили в областной ГАИ.