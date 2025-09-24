Автобусы № 130 до 30 сентября будут ездить иначе

В Пензе временно меняется схема движения автобусов № 130, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
С улицы Свердлова автобусы поедут по улицам Калинина, Лермонтова, далее - по маршруту в прямом и обратном направлении.
Причина изменений - проведение земляных работ для прокладки сети хозяйственно-бытовой канализации и перекрытие дороги на пересечении улиц Богданова и Свердлова.
По планам, маршрут изменен по 30 сентября.
Ранее в Пензе на 2 недели (до 1 октября) перекрыли улицу Богданова в районе дома № 33. Ресурсоснабжающая организация проводит работы по технологическому присоединению газопровода, объяснили в мэрии.