Автобусы № 130 до 30 сентября будут ездить иначе

24.09.2025 | 16:26

В Пензе временно меняется схема движения автобусов № 130, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

С улицы Свердлова автобусы поедут по улицам Калинина, Лермонтова, далее - по маршруту в прямом и обратном направлении.

Причина изменений - проведение земляных работ для прокладки сети хозяйственно-бытовой канализации и перекрытие дороги на пересечении улиц Богданова и Свердлова.

По планам, маршрут изменен по 30 сентября.

Ранее в Пензе на 2 недели (до 1 октября) перекрыли улицу Богданова в районе дома № 33. Ресурсоснабжающая организация проводит работы по технологическому присоединению газопровода, объяснили в мэрии.