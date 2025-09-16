Стало известно, сколько мест будет на стоянке у вокзала в Пензе

16.09.2025 | 19:32

Стало известно, на какое количество машин будет рассчитана платная парковка на Привокзальной площади в Пензе. Об этом во вторник, 16 сентября, рассказали в городской администрации.

Территорию поделят на 2 части:

- первая - зона для общественного транспорта и служебных автомобилей с 4 остановочными пунктами;

- вторая - парковка для легковых машин на 228 мест с отдельными участками для таксистов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость размещения машин пока не определена, на других муниципальных стоянках сейчас час обходится в 30 рублей. На Привокзальной площади всем водителям дадут 1 час бесплатного времени.

Новая схема движения предполагает разделение потоков машин и пешеходов. Последние будут передвигаться по тротуарам, специальным островкам безопасности и зебрам.

«Также площадь оборудуют камерами видеонаблюдения», - напомнили в администрации Пензы.

В настоящее время парковка на Привокзальной площади и въезд на нее перекрыты. До 20 сентября здесь будут укладывать основной слой асфальта. Ограничения снимут по завершении процесса, разметку планируют наносить ночью.