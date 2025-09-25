Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|13:51
Общество

В Пензе на 3 недели перекрыли участок в 2-м проезде Свердлова

В Пензе временно ограничили движение по участку 2-го проезда Свердлова - от пересечения с Чкалова до ул. Свердлова, 85.

Проехать там нельзя будет до 0:00 16 октября.

В Пензе на 3 недели перекрыли участок в 2-м проезде Свердлова

«Ограничение введено в связи с осуществлением работ ресурсоснабжающей компанией по технологическому присоединению к тепловой сети», - уточнили в администрации Пензы.

Кроме того, как уже сообщалось, перекрыт перекресток улиц Свердлова и Богданова. Проезд по нему будет недоступен до 30 сентября из-за работ по прокладке наружной сети хозяйственно-бытовой канализации.

В Пензе на 3 недели перекрыли участок в 2-м проезде Свердлова

По этой причине изменилась схема движения автобусов № 130. С улицы Свердлова автобусы ездят по Калинина, Лермонтова, далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Источник — фото № 2 и 3 администрации Пензы
