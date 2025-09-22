На участке улицы Кирова в Пензе спилили деревья

22.09.2025 | 18:34

С улицы Кирова в Пензе исчезли деревья. Речь идет об участке вдоль проезжей части в районе остановки «Детская библиотека» (в направлении центра города).

«Раньше в ожидании маршрутки или автобуса приходилось на дорогу выходить периодически, потому что деревья мешали обзору, теперь все видно», - отметила в Сети одна из пользовательниц.

Причина вырубки пока не известна.

В начале сентября у гимназии № 4 на улице Володарского спилили ели. В управлении образования отметили, что таким образом устранили нарушения, выявленные Роспотребнадзором: уровень освещенности в учебных кабинетах не соответствовал нормам СанПиН.

Кроме того, как выяснилось, деревья находились в неудовлетворительном состоянии. Горожане неоднократно обращались в администрацию образовательного учреждения с жалобами на падение сухих веток на тротуар и проезжую часть.