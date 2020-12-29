Пензенцев предупредили о подорожании проезда в троллейбусах

29.12.2020 | 12:40

В 2021 году проезд в троллейбусах может подорожать. О соответствующей инициативе перевозчика рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции во вторник, 29 декабря.

«Троллейбусы у нас работают на регулируемом тарифе. Перевозчик заявил о повышении стоимости проезда до 24 рублей. Теперь комиссия будет оценивать, насколько это повышение обоснованно», - объяснил мэр.

Троллейбусы, по его словам, предлагается сохранить, но изменить их маршруты.

Сейчас продумываются варианты, как организовать движение электротранспорта, создав для него выделенные полосы, к примеру, на улицах Суворова, Кирова и Калинина.

Это возможно, если сделать движение односторонним.

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.

В целом же, как отметил мэр, согласно общероссийский практике в ближайшие 5-7 лет и троллейбусы, и автобусы будут заменены электробусами.