Пензенцев предупредили о подорожании проезда в троллейбусах

В 2021 году проезд в троллейбусах может подорожать. О соответствующей инициативе перевозчика рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции во вторник, 29 декабря.
«Троллейбусы у нас работают на регулируемом тарифе. Перевозчик заявил о повышении стоимости проезда до 24 рублей. Теперь комиссия будет оценивать, насколько это повышение обоснованно», - объяснил мэр.
Троллейбусы, по его словам, предлагается сохранить, но изменить их маршруты.
Сейчас продумываются варианты, как организовать движение электротранспорта, создав для него выделенные полосы, к примеру, на улицах Суворова, Кирова и Калинина.
Это возможно, если сделать движение односторонним.
«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.
В целом же, как отметил мэр, согласно общероссийский практике в ближайшие 5-7 лет и троллейбусы, и автобусы будут заменены электробусами.
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«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.
Что-то мне подсказывает, что не окажется...