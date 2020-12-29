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Общество

Пензенцев предупредили о подорожании проезда в троллейбусах

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В 2021 году проезд в троллейбусах может подорожать. О соответствующей инициативе перевозчика рассказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин на пресс-конференции во вторник, 29 декабря.

«Троллейбусы у нас работают на регулируемом тарифе. Перевозчик заявил о повышении стоимости проезда до 24 рублей. Теперь комиссия будет оценивать, насколько это повышение обоснованно», - объяснил мэр.

Троллейбусы, по его словам, предлагается сохранить, но изменить их маршруты.

Сейчас продумываются варианты, как организовать движение электротранспорта, создав для него выделенные полосы, к примеру, на улицах Суворова, Кирова и Калинина.

Это возможно, если сделать движение односторонним.

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.

В целом же, как отметил мэр, согласно общероссийский практике в ближайшие 5-7 лет и троллейбусы, и автобусы будут заменены электробусами.

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Гость||

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.

Что-то мне подсказывает, что не окажется...

Гость||

"Не долго музыка играла..."

Гость||

Никто не сомневался.

Гость||

Гость писал(a):

«Если у нас появится возможность создать эти полосы и окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся», - подвел итог Андрей Лузгин.

Что-то мне подсказывает, что не окажется...

Троллейбусы это частный транспорт ,вся инфраструктура вместе с троллейбусами выкуплена Меркурий Авто-9 ,а теперь задайтесь вопросом почему эта Кривозубовская компания имея лицензию на пассажирские перевозки не занимается напрямую перевозками на троллейбусах ,а использует для этого фирму прокладку ,при чем второй раз .Если выделять полосы под общественный транспорт ,так тогда он должен быть исключительно государственный ,муниципальный ,а выделять полосы в городе под частный общественный транспорт это коррупция ,и не допустимо.

Гость||

Если сказали "может подорожать", значит точняк подорожает

Гость||

Во, а кто-то здеся рвал рубаху давеча мол привязанный самый дешёвый и экологичный, вот вам привет от мэра, накинут пятачок, чтоб жизня мёдом не казалась.

Гость||

недавно только говорили что весь 2021 год будет цена 20 р)) ущербные персонажи

Гость||

Нескончаемый ад.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это возможно, если сделать движение односторонним.
Гость писал(a):
...окажется, что троллейбусы - экономически выгодный вид транспорта, то они останутся»
Ну и - всем все понятно? Сначала они изуродуют маршруты сделав их "односторонними", а потом "посчитают" и выяснят что никто на тролейбусах ездить не хочет...

И ура!!! Наконец-то можно будет демонтировать и выгодно продать тролейбусную контактную сеть, пока покупатель на несколько сот тонн медного кабеля интерес к покупке проявлять не перестал...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В целом же, как отметил мэр, согласно общероссийский практике в ближайшие 5-7 лет и троллейбусы, и автобусы будут заменены электробусами.
В целом, согласно общемировой практике, какие как вы, в нормальных странах давно в тюрьме сидят.

Гость||

Точно!

Гость||

Толково придумано.

Гость||

круг замкнулся

Гость||

Короче, между двух зол заставят выбрать меньшее ..рогатый или ржавая маршрутка.

Гость||

Не просто толков-гениально !

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Имя: Гость
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