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Общество

Губернатор поручил проработать вопрос с канализацией в Веселовке

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Екатерина Ещина приходит на родник примерно раз в два дня. Для нее водопроводная вода не сравнится с той, что бьет из-под земли. Новость о возможном исчезновении источника в районе Веселовки женщину возмутила.

«Все хотят заграбастать. Во всяком случае, люди боролись с этим. Неужели нельзя водичку оставить людям?» - отметила местная жительница.

Но родник по-прежнему функционирует и обеспечивает кристально чистой водой всех желающих. Недавно там даже появилось новое бревенчатое сооружение взамен старого.

А вот второй источник, также на Ставропольской, чуть было не уничтожили строители. Они нагнали технику и некогда зеленый уголок сровняли с землей.

«Ветлы были лет 60. Они все подчистую срубили, птицы кричали у нас. Было смешно, когда ответ от города приходил: максимальное сохранение природы. Посмотрите - вы видите хоть одно дерево? Нет», - пожаловалась жительница Пензы Людмила Холкина.

Второй родник спасти удалось только после вмешательства городской и областной власти. Подрядную организацию, которая ведет работы, обязали привести источник в порядок.

История началась еще в прошлом году, когда в Веселовке приступили к возведению нового коттеджного поселка. В скором будущем там должен вырасти десяток домов. Местные жители опасаются, что в грунтовых водах начнут тонуть жилища.

Активисты с улицы Ставропольской поспешили рассказать приехавшему губернатору Ивану Белозерцеву и о других своих бедах. Пожаловались на узкие дороги и отсутствие канализации.

«Нам отказывают, потому что у нас вода рядом. Надо ставить насосную станцию. Получается дорого. Озвучивают цену - два дома из трех отказываются сразу», - пояснил житель Пензы Максим Мещеряков.

«Без помощи администрации, города и области, понятно, люди не в состоянии провести канализацию. Большая часть средств должна быть из областного бюджета и муниципального. Участие граждан тоже должно быть, но оно должно быть разумным», - заявил глава региона.

Иван Белозерцев поручил Андрею Лузгину проработать вопрос с коммуникациями.

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Гость||

Родник оставят,но застройщик сделает его платным.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй родник спасти удалось только после вмешательства городской и областной власти. Подрядную организацию, которая ведет работы, обязали привести источник в порядок.
Да не уж то . А разве не городские и областные власти выдают разрешения на продажу земли ,на застройку !?А если не так и там самострой ,то какие проблемы заводите уголовные дела .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все хотят заграбастать. Во всяком случае, люди боролись с этим. Неужели нельзя водичку оставить людям?» - отметила местная жительница.
Водичка будет бесплатной,а за вход нужно платить...

Гость||

Гость писал(a):

А в Спутнике все всем довольны. Новый год встретили в своих пластмассовых домишках, без шумоизоляции и обшарпанными подъездами, но какой салют зато был.
Он теперь строит на 8 марта ,на Шмидта у Комсомольского парка ,будет на Рахманинова и вместо яблоневых садов у пруда 6 гор. Больницы .А Спутник это эфемерное понятие ,юридически это село Засечное.

Гость||

Губернатор проработайте пожалуйста вопрос с водоотведением на улице Кишинёвская. г.Пенза

Д-р Шаффхаузен||

Иван Александрович посмотрел отеческим взглядом.

Имя: Гость
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