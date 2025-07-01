Экономика

Губернатор: Мы намереваемся собрать не менее 2,7 млн тонн зерна

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Во вторник, 1 июля, на заседании правительства Пензенской области обсудили готовность к началу уборочной кампании. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, в этом году виды на урожай неплохие.

Работы планируют начать через 2 недели. Сельхозтехника полностью готова, необходимый объем горюче-смазочных материалов в наличии.

«Элеваторы заканчивают подготовку к приему урожая. Мощности региона на сегодня составляют более 3 миллионов тонн единовременного хранения зерна», - написал на своих страницах в соцсетях глава региона.

Губернатор: Мы намереваемся собрать не менее 2,7 млн тонн зерна

В Пензенской области намерены собрать не менее 2,7 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных, 306 тыс. тонн картофеля, 101 тыс. тонн овощей.

«Поручил руководству муниципалитетов создать районные штабы по организации уборки урожая, а минсельхозу области - оказывать нашим сельхозпредприятиям всю необходимую поддержку», - добавил Олег Мельниченко.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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