Пензенские чиновники смогут повышать квалификацию в МГИМО

19.06.2025 | 17:24

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на площадке ПМЭФ обсудил с ректором МГИМО МИД России Анатолием Торкуновым вопросы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Встреча состоялась в четверг, 19 июня.

«Пензенская область активно развивает внешнеэкономические связи, работает с рядом государств ближнего и дальнего зарубежья, обменивается делегациями. Наши сотрудники регулярно выезжают за рубеж, и важно, чтобы их компетенции соответствовали современным требованиям», - отметил глава региона.

Анатолий Торкунов сообщил, что МГИМО совместно с администрацией Президента РФ запускает новую программу повышения квалификации муниципальных служащих в международной сфере. «Глубоко убежден, что на муниципальном уровне можно активно работать в интересах страны», - подчеркнул он.

Ректор пригласил губернатора посетить МГИМО: в университете существует традиция организовывать встречи глав регионов со студентами. «Договорились провести встречу в новом учебном году», - уточнил Олег Мельниченко.

Он выразил уверенность в продуктивном сотрудничестве Пензенской области с МГИМО и, в свою очередь, пригласил ректора на предстоящий Лермонтовский праздник поэзии в Тарханах, сообщили в областном правительстве.