Губернатор открыл обновленную Галерею почета и славы

12.06.2025 | 11:41

В четверг, 12 июня, в День России, губернатор Олег Мельниченко открыл обновленную Галерею почета и славы Пензенской области на улице Московской.

Сюда занесены наименования 20 организаций, коллективы которых внесли большой вклад в реализацию социальной и экономической политики. Среди них - сразу несколько строительных компаний.

«По итогам прошлого года Пензенская область добилась рекордных результатов в жилищном строительстве - возведено свыше 1 млн кв. м. Более 39 тысяч семей улучшили жилищные условия, что на четверть больше предыдущего года. Регион досрочно достиг показателей обеспеченности жильем, установленных Президентом РФ», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Также отмечена деятельность Центра культурного развития «Дом офицеров», Мокшанской районной больницы и других.

Галерея почета и славы теперь включает имена 20 лучших специалистов разных отраслей.

«Сотрудники заводов и фабрик, врачи и педагоги, строители и лесники, работники культуры и спорта - спасибо всем, кто честно трудится на благо Пензенской области. Желаю каждому новых успехов на выбранном пути, наша главная цель - динамичное развитие родного региона и родной страны», - подчеркнул Олег Мельниченко.

К примеру, отмечен вклад заведующей медицинским отделением Сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов врача-терапевта Елены Исаниной, которая посвятила служению людям 40 лет жизни.

Во время торжественной церемонии открытия галереи губернатор поздравил всех собравшихся с Днем России и Днем города и пожелал процветания региону и стране.