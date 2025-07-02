Олег Мельниченко рассказал о начале работы службы социальных нянь

02.07.2025 | 09:11

В Пензенской области начала работать служба социальных нянь, сообщил в среду, 2 июля, на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Проект запущен при поддержке Минтруда РФ. Служба действует в рамках региональной программы по повышению рождаемости, включенной в региональный проект «Многодетная семья».

Социальная няня поможет с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Ее услуги бесплатны. Право на них имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«На первом этапе проект стартует в Заречном и Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем распространим эту практику на весь регион, сейчас проходит обучение необходимое число специалистов», - рассказал Олег Мельниченко.

Заявку на предоставление услуг службы можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8-8412-20-08-08.

Проект предусматривает присмотр за детьми в специально оборудованном помещении на базе отделения дневного пребывания ресурсного центра до 4 часов в день. Услугу окажут и на дому: до 5 раз в неделю, присмотр от 2 до 6 часов в день.