Общество

Олег Мельниченко рассказал о начале работы службы социальных нянь

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В Пензенской области начала работать служба социальных нянь, сообщил в среду, 2 июля, на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Проект запущен при поддержке Минтруда РФ. Служба действует в рамках региональной программы по повышению рождаемости, включенной в региональный проект «Многодетная семья».

Социальная няня поможет с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Ее услуги бесплатны. Право на них имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«На первом этапе проект стартует в Заречном и Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем распространим эту практику на весь регион, сейчас проходит обучение необходимое число специалистов», - рассказал Олег Мельниченко.

Заявку на предоставление услуг службы можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8-8412-20-08-08.

Проект предусматривает присмотр за детьми в специально оборудованном помещении на базе отделения дневного пребывания ресурсного центра до 4 часов в день. Услугу окажут и на дому: до 5 раз в неделю, присмотр от 2 до 6 часов в день.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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