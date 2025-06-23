Почему в доме может пахнуть канализацией?

23.06.2025 | 15:35

Вопрос от интернет-пользователя

В квартире стало пахнуть канализацией. Вроде ничего нигде не течет. В чем может быть проблема?

Ответ специалиста

Запах канализации в доме появляется по нескольким причинам. Среди возможных:

- засоры - при них сточные воды не могут нормально уходить, что вызывает неприятные запахи. Нужно прочистить трубы и дать жидкости утекать свободно;

- проблемы с сифонами - они должны удерживать воду, чтобы та предотвращала проникновение запаха из канализации в дом. Если барьера не будет, зловоние выйдет наружу;

- повреждение канализации - также запах может проходить через трещины, необходимо проверить состояние труб;

- потеря герметичности - осмотрите все места соединений, трубы должны плотно прилегать друг к другу и к сантехнике;

- проблема с вентиляцией - если она не работает, запахи будут скапливаться в помещении.

Иногда решить проблему бывает легче, чем кажется. Но когда своими силами справиться не удается, стоит обратиться к профессионалам.