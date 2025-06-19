Олег Мельниченко встретился на ПМЭФ с послом КНДР

19.06.2025 | 19:04

В четверг, 19 июня, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на ПМЭФ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народной Демократической Республики в РФ. Они обсудили варианты сотрудничества региона с КНДР.

«Товарищ Син Хон Чхоль подчеркнул, что эта встреча состоялась в знаковый день. Ровно год назад лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор включает также развитие межрегионального взаимодействия», - рассказал Олег Мельниченко.

Как знаковое событие в развитии отношений между странами было отмечено возобновление железнодорожного сообщения. Также ведутся переговоры о расширении авиаперевозок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы регионы наших стран сотрудничали в сфере экономики и культуры. Пензенская область продолжает уверенно расти по промышленному и сельскохозяйственному производству. На 20 процентов больше отгрузили продукции в 2024 году. Продолжаем наращивать валовый сбор зерновых культур, производство молока, яиц, мяса. Активно развивается наш медико-биологический кластер. Готовы показать наши наработки в части кардиологии, искусственных клапанов сердца, инструментов для малоинвазивных операций», - сообщил губернатор.

В беседе с послом Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области будут рады приезду делегации из КНДР, чтобы показать наследие многонациональной культуры народов региона, отметили в областном правительстве.