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Политика

Олег Мельниченко встретился на ПМЭФ с послом КНДР

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В четверг, 19 июня, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на ПМЭФ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народной Демократической Республики в РФ. Они обсудили варианты сотрудничества региона с КНДР.

«Товарищ Син Хон Чхоль подчеркнул, что эта встреча состоялась в знаковый день. Ровно год назад лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор включает также развитие межрегионального взаимодействия», - рассказал Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко встретился на ПМЭФ с послом КНДР

Как знаковое событие в развитии отношений между странами было отмечено возобновление железнодорожного сообщения. Также ведутся переговоры о расширении авиаперевозок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы регионы наших стран сотрудничали в сфере экономики и культуры. Пензенская область продолжает уверенно расти по промышленному и сельскохозяйственному производству. На 20 процентов больше отгрузили продукции в 2024 году. Продолжаем наращивать валовый сбор зерновых культур, производство молока, яиц, мяса. Активно развивается наш медико-биологический кластер. Готовы показать наши наработки в части кардиологии, искусственных клапанов сердца, инструментов для малоинвазивных операций», - сообщил губернатор.

Олег Мельниченко встретился на ПМЭФ с послом КНДР

В беседе с послом Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области будут рады приезду делегации из КНДР, чтобы показать наследие многонациональной культуры народов региона, отметили в областном правительстве.

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Источник — фото областного правительства
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