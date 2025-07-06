7 июля воздух в Пензенской области прогреется до +28 градусов

В понедельник, 7 июля, пензенцев ждет теплый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух разогреется до +23...+28. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что с воскресенья, 6 июля, регион окажется во власти антициклона.
«В начале следующей рабочей недели характер погоды не изменится», - уточнила она.
7 июля в народном календаре Иван Купала. Предки верили, что дождь в этот день предвещает скорое прихода жары, а ясная погода - к богатому урожаю.
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