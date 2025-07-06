7 июля воздух в Пензенской области прогреется до +28 градусов

06.07.2025 | 15:52

В понедельник, 7 июля, пензенцев ждет теплый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух разогреется до +23...+28. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что с воскресенья, 6 июля, регион окажется во власти антициклона.

«В начале следующей рабочей недели характер погоды не изменится», - уточнила она.

7 июля в народном календаре Иван Купала. Предки верили, что дождь в этот день предвещает скорое прихода жары, а ясная погода - к богатому урожаю.