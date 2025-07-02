«Герои Пенzенского края»: отборочный этап завершен

02.07.2025 | 14:59

Для участия в отборочном этапе кадрового проекта «Герои Пенzенского края» было подано 300 заявок. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко, 35 победителей уже определены.

Проект запустили в марте. Участие в нем принимают бойцы и ветераны специальной военной операции. Отборочные испытания сейчас завершены.

«Еще 15 финалистов из числа действующих участников СВО включены в резерв», - сообщил глава региона.

Участники проекта начнут обучение в сентябре. Им предстоит пройти образовательную программу, специально разработанную Институтом регионального развития. Далее их ждет стажировка в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в организациях.

«Желаю удачи победителям кадрового проекта! Уверен, что и в мирной жизни они будут действовать так же решительно, как на полях сражений», - написал в заключение Олег Мельниченко.