В Пензе начали выдавать разрешения на добычу пернатой дичи

06.07.2025 | 11:28

В Пензенской области в воскресенья, 6 июля, стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи с подружейными собаками. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

«Сегодня вы можете подать заявление с помощью портала госуслуг, а начиная с завтрашнего дня - любым удобным для вас способом», - рассказали специалисты.

С понедельника давать разрешения будут по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10. Кроме того, документ станут оформлять охотинспекторы в районах области и сотрудники МФЦ.

Через «Госуслуги» также можно уплатить госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира.

2 июля в Пензенской области начали готовиться к сезону охоты на кабана.