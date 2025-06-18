Уточнены категории участников СВО для предоставления мер поддержки

18.06.2025 | 17:02

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали инициативу губернатора Олега Мельниченко по уточнению категорий участников СВО для предоставления мер социальной поддержки.

Сессия состоялась в среду, 18 июня. Глава региона принял в ней участие в режиме видеоконференции.

Теперь в число льготников включены также военнослужащие, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, провокаций на государственной границе и в регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

«Прежде всего речь идет о Курской области, где героически сражались наши земляки. Третий полк, сформированный в Пензенской области, был особо отмечен президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мужественно бились пензенцы и в составе других подразделений», - подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, необходимо поддержать защитников Родины, чтобы те были спокойны за своих близких.

«Наши воины должны знать, что здесь, в тылу, они [семьи] получают всю необходимую помощь», - подытожил губернатор.