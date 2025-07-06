В Кузнецке на улице Ленина сгорел автомобиль в гараже

06.07.2025 | 18:09

В воскресенье, 6 июля, в Кузнецке случился серьезный пожар на улице Ленина. Загорелся гараж с автомобилем внутри.

Тревожный сигнал поступил в МЧС в 15:09. На место прибыли 7 пожарных, было задействовано 2 единицы техники.

Огонь прошел по площади 30 кв. м и частично повредил соседнюю постройку. Машина сгорела полностью.

«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов областного ГУ МЧС РФ.

По данному факту проводится проверка.