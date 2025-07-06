В Пензенскую районную больницу поступило новое оборудование

06.07.2025 | 13:34

В Пензенской районной больнице появились два новых аппарата для холтеровского мониторирования сердечного ритма. Их установили в отделении функциональной диагностики.

На оборудовании проводят исследования пациентам с болями в области сердца и за грудиной, нарушенным ритмом и одышкой.

Портативный аппарат крепится на теле больного и с помощью него в течение суток (иногда двух и даже трех) регистрируется деятельность сердца.

«Новое оборудование позволит проводить ежедневные исследования состояния сердечно-сосудистой системы примерно шести пациентам одновременно, ускоряя выявление патологий сердца и сосудов», - рассказала врач-кардиолог больницы Татьяна Каргина.

С данными аппаратами у врачей появилась возможность быстрее обнаруживать опасные заболевания.