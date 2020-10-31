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Общество

Родники в Веселовке и доступ жителей к ним сохранятся

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Застройщик должен благоустроить территорию и оставить горожанам доступ к родникам - таким решением закончился конфликт между жителями улицы Ставропольской и собственником, который начал работы на территории, где много десятилетий бьют ключи. За водой сюда приезжают даже из других районов Пензы.

После появления в Веселовке техники люди стали бояться, что источники окажутся на частной земле. Объект еще не построен, а проблемы уже начались.

«Из всех родников один остался. А было несколько», - пояснила местная жительница.

Мэр заверил: встреча с жителями состоялась, к соглашению пришли, вода опять появится.

«Проводили планировку территории, подсыпали грунта. Грунт от родника уберут, приподнимут сам створ родника, чтобы вода шла выше. Оба родника сохранятся, как и доступ жителей к ним», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Жителям частного сектора понятно, что решение о выделении земли и начале работ уже принято. Но оно им не нравится, что неудивительно: в Пензе практически всегда старт строительства чего бы то ни было воспринимают в штыки.

«Здесь все отрицательно относятся! Тут почему колодцев-то понаставили? Потому что везде бьют родники», - рассказала горожанка.

Среди жителей ходили упорные слухи о сооружении на Ставропольской некоего развлекательного клуба.

«На самом деле планируется строительство индивидуальных жилых домов», - опроверг догадки Андрей Лузгин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На самом деле планируется строительство индивидуальных жилых домов», - опроверг догадки Андрей Лузгин.
А что за одноэтажное строение уже возвели? На дом не похоже а вот на небольшой магазин или питейное заведение - вполне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На самом деле планируется строительство индивидуальных жилых домов», - опроверг догадки Андрей Лузгин.
Это один отхватил участок аж на двух сторонах от дороги ,а участок оформлен как один -58:29:0000000:220 Кадастровая стоимость: 3 385 169,2 руб.Уточненная площадь:

2 380 кв. м

Разрешенное использование:

Для индивидуальной жилой застройки.

Гость||

Гость писал(a):

А что за одноэтажное строение уже возвели? На дом не похоже а вот на небольшой магазин или питейное заведение - вполне.
По документу:

Для размещения индивидуального жилого дома.

А большой участок 58:29:3012017:450.Уточненная площадь:

17 483 кв. м.Разрешенное использование:

Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

По документу:

Зоны отдыха, спортплощадки, комплексы аттракционов, бильярдные, тир.

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