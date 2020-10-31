Родники в Веселовке и доступ жителей к ним сохранятся

31.10.2020 | 18:30

Застройщик должен благоустроить территорию и оставить горожанам доступ к родникам - таким решением закончился конфликт между жителями улицы Ставропольской и собственником, который начал работы на территории, где много десятилетий бьют ключи. За водой сюда приезжают даже из других районов Пензы.

После появления в Веселовке техники люди стали бояться, что источники окажутся на частной земле. Объект еще не построен, а проблемы уже начались.

«Из всех родников один остался. А было несколько», - пояснила местная жительница.

Мэр заверил: встреча с жителями состоялась, к соглашению пришли, вода опять появится.

«Проводили планировку территории, подсыпали грунта. Грунт от родника уберут, приподнимут сам створ родника, чтобы вода шла выше. Оба родника сохранятся, как и доступ жителей к ним», - пообещал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Жителям частного сектора понятно, что решение о выделении земли и начале работ уже принято. Но оно им не нравится, что неудивительно: в Пензе практически всегда старт строительства чего бы то ни было воспринимают в штыки.

«Здесь все отрицательно относятся! Тут почему колодцев-то понаставили? Потому что везде бьют родники», - рассказала горожанка.

Среди жителей ходили упорные слухи о сооружении на Ставропольской некоего развлекательного клуба.

«На самом деле планируется строительство индивидуальных жилых домов», - опроверг догадки Андрей Лузгин.