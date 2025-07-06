Мошенники начали представляться сотрудниками приемных комиссий

06.07.2025 | 14:17

Мошенники начали обманывать российских абитуриентов, представляясь сотрудниками приемных комиссий. Они убеждают их перейти по опасной ссылке.

О схеме рассказали в главной управлении МВД России по Санкт-Петербургу. По словам полицейских, аферисты звонят будущим студентам и сообщают о хороших шансах на поступление на бюджет при условии, если они перейдут по специальной ссылке. Та ведет на поддельный сайт госуслуг, созданный для хищения учетных записей.

«В случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут», - сообщили в МВД.

Специалисты предупреждают: поступление в вуз зависит только от результатов ЕГЭ, побед в олимпиадах или вступительных экзаменов.

Ранее в УМВД РФ по Пензенской области рассказали, что мошенники придумали схемы с самозапретом на кредиты и выманивают личные данные и деньги.