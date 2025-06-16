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Экономика

Инвестиционный потенциал региона будет представлен на ПМЭФ

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Пензенская область примет участие в стартующем на этой неделе под патронатом Президента РФ Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На этой площадке мы планируем заключить ряд соглашений с крупными инвесторами и ключевыми предприятиями страны. По прогнозам, это привлечет в наш регион порядка 30 млрд рублей инвестиций и позволит создать более тысячи новых рабочих мест», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Инвестиционный потенциал Пензенской области будет представлен на стенде. Запланировано продемонстрировать 7 образцов промышленной продукции, в том числе специализированный наземный тренажер летчика из российских комплектующих.

«Более того, благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации гости стенда смогут «посетить» будущий новый пензенский аэропорт, строительство которого стратегически важно для развития Пензы и будет обсуждаться на форуме», - добавил Олег Мельниченко.

В заключение он напомнил, что ПМЭФ традиционно приносит конкретные результаты. Участие в нем способствует социально-экономическому прогрессу региона.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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