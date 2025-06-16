Инвестиционный потенциал региона будет представлен на ПМЭФ

16.06.2025 | 15:05

Пензенская область примет участие в стартующем на этой неделе под патронатом Президента РФ Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На этой площадке мы планируем заключить ряд соглашений с крупными инвесторами и ключевыми предприятиями страны. По прогнозам, это привлечет в наш регион порядка 30 млрд рублей инвестиций и позволит создать более тысячи новых рабочих мест», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Инвестиционный потенциал Пензенской области будет представлен на стенде. Запланировано продемонстрировать 7 образцов промышленной продукции, в том числе специализированный наземный тренажер летчика из российских комплектующих.

«Более того, благодаря сенсорной панели и 3D-визуализации гости стенда смогут «посетить» будущий новый пензенский аэропорт, строительство которого стратегически важно для развития Пензы и будет обсуждаться на форуме», - добавил Олег Мельниченко.

В заключение он напомнил, что ПМЭФ традиционно приносит конкретные результаты. Участие в нем способствует социально-экономическому прогрессу региона.