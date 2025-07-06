В Пензе захоронили останки бойца, погибшего в 1942 году

В Пензе в субботу, 5 июля, на Мироносицком кладбище захоронили останки бойца Красной армии Василия Степановича Безикова, уроженца Башмаковского района.
Рядовой служил в воинской части № 921 артиллерийского полка 354-й стрелковой дивизии и погиб в сентябре 1942 года в бою с немцами в Тверской области.
Его останки были обнаружены поисковиками в Зубцовском районе в 2025-м и переданы на родину.
«Бойца захоронили под гимн России и оружейные залпы, затем присутствующие возложили цветы к могиле», - сообщили в администрации Пензы.
Завершилась траурная процессия строевым прохождением курсантов под марш «Прощание славянки».
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