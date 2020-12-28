В Пензе озвучили перспективы развития общественного транспорта

28.12.2020 | 14:26

В Пензе названы основные направления развития общественного транспорта на ближайшие годы. Их озвучил губернатор Иван Белозерцев во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

Глава региона назвал транспортную тему очень серьезной и важной и подчеркнул, что услуга должна оказываться на высоком уровне. Он констатировал, что в отрасли много проблем. Однако сказать, что перевозчики не справляются с поставленными перед ними задачами, нельзя.

«Проблемы существуют: это безопасность на транспорте, устаревший подвижной состав», - уточнил Белозерцев.

По его словам, жителей Пензенской области должны обслуживать комфортные транспортные средства, в которых необходимо внедрить безналичную оплату. Водители автобусов и троллейбусов обязаны соблюдать ПДД и не отклоняться от графика движения более чем на 5 минут. На рынок пассажирских перевозок должны прийти новые участники. Кроме того, в перспективе в Пензе будут выделены полосы для общественного транспорта.

«Да, понадобятся дополнительные финансовые затраты из бюджетов области и муниципальных образований, но на это надо идти», - резюмировал губернатор.

Кроме того, он подчеркнул: «Если вырастает стоимость проезда, то и услуга должна быть достойная».

Работа общественного транспорта - одна из наиболее острых для жителей Пензы тем. Горожане регулярно жалуются в соцсетях (в том числе в аккаунтах Белозерцева) на связанные с перевозками проблемы. Особое возмущение вызывает то, что они остались нерешенными даже после повышения стоимости проезда.